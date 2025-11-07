Así Engañaron a Dos Menores para Simular su Secuestro en Puebla; Su Padre Pagó 100 Mil Pesos

Dos menores de 16 y 13 años de edad fueron víctimas de un secuestro virtual en el municipio de Rafael Lara Grajales de Puebla; Su padre pagó 100 mil pesos para su supuesto rescate.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el caso en donde dos adolescentes fueron engañadas por un sujeto desconocido para simular su secuestro. De acuerdo a los hechos, el 5 de noviembre las víctimas recibieron una llamada telefónica en donde un hombre les hizo creer que tenían a su abuelita privada de la libertad.

Sujeto engaña a dos menores para poder hacer un secuestro virtual en Rafael Lara Grajales, Puebla

El delincuente las obligó a salir de su domicilio mediante engaños, además las dejó incomunicadas y logró extraer información de sus familiares para continuar con su objetivo.

Luego de colgar la llamada, el sujetó se comunicó vía telefónica con el padre de las menores y le hizo creer que tenía a sus hijas secuestradas, por lo que le exigió el pago de 150 mil pesos para su supuesta liberación.

Lamentablemente el familiar de las víctimas cayó en el engaño y procedió a negociar su rescate, finalmente depositó la cantidad de 100 mil pesos a la cuenta que le brindó el delincuente en espera de que sus hijas fueran regresadas a salvo.

Rescatan a dos adolescentes víctimas de secuestro virtual en Rafael Lara Grajales, Puebla

Durante los momentos de tensión, los familiares decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para reportar el hecho, por lo que se activaron los protocolos de localización para dar con el paradero de las adolescentes.

Afortunadamente, las dos menores de edad fueron localizadas ilesas al interior de una iglesia del municipio de Rafael Lara Grajales y posteriormente fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía en donde se reunieron con sus familiares.

Las afectadas narraron los hechos y recibieron asesoría legal a fin de que presentaran la denuncia correspondiente para poder dar inicio con las investigaciones y así dar con el o los responsables del secuestro virtual.

