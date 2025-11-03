Dos Presidentes Municipales Piden Protección tras Recibir Amenazas en Puebla

En medio del clima de inseguridad que se vive en el país, en el estado de Puebla, los presidentes municipales de San Salvador Huixcolotla y Eloxochitlán recibieron respectivamente amenazas directas presuntamente por parte de grupos delictivos que operan en la región.

Tras haber sido alertados por las presuntas bandas, los alcaldes se comunicaron de inmediato con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla (SEGOB) para pedir protección personal que pueda salvaguardar su vida.

Noticia relacionada: Mueren Dos Adultos y un Adolescente por Ataque con Armas de Fuego en Puebla

SEGOB Puebla atiende peticiones de protección de presidentes municipales de San Salvador Huixcolotla y Eloxochitlán

El secretario de Gobernación en Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que ambas peticiones fueron atendidas de manera inmediata, y los ediles ya cuentan con esquemas de seguridad personal implementados por la Policía Estatal.

Sobre los presidentes municipales que han solicitado apoyo o se han visto amenazados en estos días hemos tenido la petición del presidente municipal de Huixcolotla y el de Eloxochitlán, Delfino Hernández.

Operativo especial de Grupo Centauro de la Policía Estatal de Puebla. Foto: Archivo N+

Policía Estatal de Puebla cuenta con protocolos especiales para proteger autoridades municipales

Aguilar Pala explicó que estas medidas forman parte del protocolo de prevención y reacción para garantizar la integridad de las autoridades municipales, especialmente en zonas donde se ha detectado la presencia de organizaciones dedicadas a delitos como huachicol, extorsión y narcomenudeo.

El funcionario hizo referencia a los acontecimientos ocurridos en Uruapan, Michoacán, donde el alcalde, Carlos Manzo, fue asesinado, y señaló que el Gobierno de Puebla no bajará la guardia.

Tres Policías Asesinados a Balazos en San Salvador Huexcolotla

Por último, destacó la coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), para monitorear posibles riesgos y garantizar la estabilidad en los municipios.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ