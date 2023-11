Policía Confunde a Joven con Delincuente y lo Arrolla con la Patrulla

Un caso de abuso de autoridad ocurrió en la colonia popular Coatepec, ubicada al Sur de la de Puebla. Policías Municipales a bordo de la patrulla 719PB de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrollaron a Irving Noe Juárez de 30 años de edad.

El pasado 2 de noviembre, uniformados recibieron el reporte del asalto a una tienda de conveniencia, sin embargo al llegar los ladrones se habían dado a la fuga, por lo que los elementos se aproximaron a Irving y a un amigo, a quienes pretendían realizarles una revisión, en ese momento los jóvenes argumentaron que solo estaban bebiendo una cerveza.

La situación se salió de control cuando el joven corrió sobre la calle Yucatán para resguardarse. En ese momento y sin ningún protocolo de detención fue captado el momento en el que el oficial Ernesto Arroyo le avienta la patrulla y lo tira al piso con toda la intención de causarle un daño.

Irving gritó por el dolor y alertó a vecinos quienes rodearon a los uniformados, ya que pretendían darse a la fuga.

El joven resultó con la tibia y el peroné rotos, además requiere de un injerto de piel debido a que su pierna terminó destrozada, paramédicos lo trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud donde a la fecha permanece internado y con riesgo de perder su extremidad.

La noche de los hechos la unidad de atención de víctimas del delito tuvo proximidad con la familia, el oficial fue trasladado al C5 en calidad de detenido, sin embargo, la encargada de delitos en flagrancia decidió liberar al uniformado.

En un principio, la aseguradora de la patrulla se comprometió a pagar los gastos, aunque con el paso de los días ya no responden las llamadas de los familiares de la víctima.

La madre de Irving, Rosa Siria Martínez Sandoval, quien recientemente perdió la vista debido a la diabetes, exige justicia pues el policía responsable quedó en libertad.

El policía Ernesto Arroyo le lanzó la patrulla a mi hijo con la intención de matarlo, porque para mi eso es un intento de homicidio, ahora la licenciada Erika Mendizábal me dice que es un delito muy sencillo cuando mi hijo tiene destrozados tibia y peroné.

Yo lo que pido es justicia a todas las autoridades porque considero que un policía de esa calidad moral no puede cuidar a la ciudadanía. No me quieren pagar y yo lo único que quiero es justicia.