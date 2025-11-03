Policía Estatal Asume Seguridad en Municipio de Puebla donde Mataron a Tres Oficiales

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla asumió este lunes 3 de noviembre de 2025 el mando y control operativo de la Policía Municipal en San Salvador Huixcolotla tras el homicidio de tres uniformados en esta demarcación la noche del domingo.

La intervención estatal permanecerá activa hasta restablecer plenamente las condiciones de seguridad y confianza en la corporación municipal, a fin de garantizar una actuación policial profesional, transparente y a la altura de las exigencias ciudadanas.

Noticia relacionada: Tres Policías Murieron por Emboscada y Ataque a Balazos en Puebla

Policía Estatal asume Seguridad en San Salvador Huixcolotla, Puebla

Este lunes se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación del presidente municipal, Manuel Alejandro Porras Florentino, y mandos de la Policía Estatal Preventiva, en la que se reiteró que la dependencia está en toda la disposición de reforzar los mecanismos de combate y prevención del delito en esta demarcación.

Los directivos estatales reiteraron el apoyo institucional para restablecer el orden, garantizar la protección de las familias y asegurar que ninguna acción delictiva quede impune.

Asimismo, destacaron que mediante un grupo conformado por 15 policías estatales se intensificarán las tareas de patrullajes, vigilancia y presencia disuasiva en puntos estratégicos.

Por su parte, el edil mostró su disposición para fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión de los elementos activos en la Policía Municipal, así como para invertir en distintos rubros de seguridad.

Durante emboscada asesinan a tres policías municipales de San Salvador Huixcolotla, Puebla

La noche del domingo 2 de noviembre, una patrulla le cerró el paso a dos camionetas color blanco, de las que bajaron hombres armados y balearon la unidad oficial, asesinando a dos elementos de la policía.

Tres Policías Asesinados a Balazos en San Salvador Huixcolotla

Al menos otro uniformado más resultó herido con los disparos, quien fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, y posteriormente al Hospital de Traumatología y Ortopedia donde finalmente perdió la vida.

Historias recomendadas:

Con información de SSP Puebla

GMAZ