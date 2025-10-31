Balean a Policía Municipal de la Zona Conurbada de Puebla

La tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan resultó herido de bala en la colonia Guadalupe Hidalgo al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado estaba asignado a la protección personal de funcionarios, aunque se desconoce si en ese momento se encontraba en su horario laboral o no.

Balean a policía municipal de Santa Clara Ocoyucan en colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla acudieron a la colonia Guadalupe Hidalgo, a la altura de la 15 Sur y 139 Poniente, y acordonaron la zona. Sin embargo, aún se desconoce el motivo de las detonaciones de armas de fuego contra el oficial.

De acuerdo con testimonios de los vecinos de la zona dados al equipo de N+, fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando se escucharon los disparos, y al asomarse para ver qué ocurrió observaron a dos sujetos armados subiéndose a una camioneta para posteriormente escapar.

Hasta el momento lo único que se sabe del policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, es que fue trasladado a un hospital en estado grave.

Con información de Franco Arteaga

