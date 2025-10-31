Balean a Policía Municipal de la Zona Conurbada de Puebla
N+
Un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan fue herido con un arma de fuego en la colonia Guadalupe Hidalgo al sur de la ciudad de Puebla.
COMPARTE:
La tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan resultó herido de bala en la colonia Guadalupe Hidalgo al sur de la ciudad de Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado estaba asignado a la protección personal de funcionarios, aunque se desconoce si en ese momento se encontraba en su horario laboral o no.
Noticia relacionada: Un Hombre Fue Asesinado a Balazos en un Parque de la Ciudad de Puebla
Balean a policía municipal de Santa Clara Ocoyucan en colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla acudieron a la colonia Guadalupe Hidalgo, a la altura de la 15 Sur y 139 Poniente, y acordonaron la zona. Sin embargo, aún se desconoce el motivo de las detonaciones de armas de fuego contra el oficial.
De acuerdo con testimonios de los vecinos de la zona dados al equipo de N+, fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando se escucharon los disparos, y al asomarse para ver qué ocurrió observaron a dos sujetos armados subiéndose a una camioneta para posteriormente escapar.
Hasta el momento lo único que se sabe del policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, es que fue trasladado a un hospital en estado grave.
Balean a adolescente frente a supermercado en colonia San Isidro Castillotla de Puebla
Un joven fue baleado durante un presunto asalto frente a un supermercado de la colonia San Isidro Castillotla de la ciudad de Puebla, la tarde del pasado 5 de octubre.
El adolescente identificado como Emmanuel de 16 años de edad fue atacado con varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la calle Santa Isabel casi llegando a Antiguo Camino Real a Castillotla.
La víctima cayó al pavimento con al menos una herida de bala en el brazo mientras que los atacantes huyeron del lugar a un rumbo desconocido.
Historias recomendadas:
- Un Joven Fue Asesinado en el Estacionamiento de una Tienda
- Atacan a Balazos a Dos Comerciantes en Carretera de Puebla
- Asesinan con Ráfaga de Balazos a una Pareja A Bordo de su Camioneta en Movimiento en Puebla
Con información de Franco Arteaga
GMAZ