Alerta por Posible Artefacto Explosivo en Inmediaciones de un Banco en Puebla

Una mañana de pánico en la ciudad de Puebla luego del reporte de un presunto artefacto explosivo en inmediaciones de un banco ubicado en la calle 25 Poniente, esquina con la 3 Sur en la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla.

Al rededor de las 9:00 horas de este martes 2 diciembre, se reportó al número de emergencias el hallazgo de un objeto con características similares al de una bomba en la sucursal bancaria; Presuntamente tenía una cuenta regresiva.

Localizan un artefacto sospechoso en una ventana de una sucursal bancaria en Puebla. Foto: N+

De inmediato se cuerpos de seguridad se movilizaron a la zona, mientras que personal de la sucursal y cuentahabientes, fueron evacuados para salvaguardar su integridad.

Fuerte movilización por presunto explosivo en inmediaciones de un banco en Puebla

La fuerte movilización policial causó alarma entre los ciudadanos quienes desconocían lo sucedido; Policías Estatales acordonaron la institución bancaria en espera de las autoridades correspondientes.

Al lugar arribó el Grupo Antibombas Potasio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para revisar el presunto artefacto explosivo que fue abandonado en una de la ventanas de la sucursal.

Cierre en la 25 Poniente y 3 Sur por hallazgo de presunto artefacto explosivo en en un banco

El paso en el cruce de la 25 Poniente y 3 Sur se encuentra cerrado para prevenir accidentes por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y evitar la zona.

El artefacto fue asegurado por las autoridades para su análisis; hasta el momento no se ha confirmado si estaba activo o si se trataba de otro tipo de objeto.

Noticia en desarrollo

