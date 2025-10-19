Anuncian Revisiones Gratuitas a Perros y Gatos en el Festival de Seres Sintientes 2025 en Puebla

Este domingo 19 de octubre se lleva a cabo el primer Festival por los Derechos de los Seres Sintientes en Puebla, un encuentro con causa busca fomentar el respeto, la empatía y la atención hacia todos los animales que cohabitan el entorno. Entre las actividades, anunciaron revisiones médicas veterinarias gratuitas para las mascotas.

El evento inicia desde las 12:00 horas, en la explanada del Parque Ecológico con acceso por la 24 Sur en la ciudad de Puebla, con el objetivo de recolectar víveres y suministros para apoyar a las personas, familias y seres sintientes afectados por las lluvias en la Sierra Norte del estado.

Actividades del Festival por los Derechos de los Seres Sintientes 2025 en Puebla

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Puebla y el Instituto de Bienestar Animal, se dieron a conocer servicios gratuitos y actividades en beneficio de las mascotas y animales del entorno urbano.

Charlas con "Seres Sintientes"

Área de adopciones responsables

responsables Revisiones médicas veterinarias gratuitas

gratuitas Venta de alimentos y productos con causa

y con causa Empadronamiento de perros y gatos

de y Asesoría legal en casos de crueldad o maltrato animal

El evento con causa se realiza hoy domingo 19 de octubre, a las 12:00 horas, en el Parque Ecológico, con el fin de fortalecer la cultura del bienestar y la tenencia responsable.

El Gobierno Estatal informó que la primera edición de este festival reafirma su compromiso con la bioética social, la protección de todos los seres vivos y la construcción de una sociedad más empática.

Reglamento del Festival por los Derechos de los Seres Sintientes 2025 en el Parque Ecológico de Puebla

Se recuerda a quienes asistan con su mascota que deben consultar el reglamento del festival para mantener el orden y armonía durante el desarrollo de las actividades.

Mantener al perro o gato con correa todo el tiempo

todo el tiempo Llevar bolsas y accesorios necesarios para la atención de la mascota

para la atención de la mascota No atar ni dejar solo al animal ; debe estar vigilado en todo momento

; debe estar vigilado en todo momento Las mascotas no deben acercarse a los patos del parque

no deben acercarse a los del parque Respetar el entorno, espacio de otros visitantes y los stands.

Para más información sobre el evento y los artículos que pueden donarse, la ciudadanía puede comunicarse al Área de Cultura del Bienestar Animal al teléfono 22 14 12 48 60 o a través de las redes sociales del Instituto de Bienestar Animal.