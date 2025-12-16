¿Dónde Caerá Ceniza del Volcán Popocatépetl en Puebla? Esto Dicen los Pronósticos

El volcán Popocatépetl mantiene una actividad leve pero constante, por lo que las autoridades en materia de Protección Civil del estado de Puebla pronostican que material emitido de este coloso puede llegar a algunas zonas de la entidad este martes 16 de diciembre de 2025.

En N+ Puebla te informamos las entidades circunvecinas y las demarcaciones poblanas en las que se espera la caída de ceniza proveniente del coloso también conocido como “Don Goyo”.

Regiones de Puebla donde se espera caída de ceniza del Volcán Popocatépetl

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla se espera la caída de ceniza en dos regiones:

Angelópolis

Valle de Serdán

Además de la entidad poblana también se pronostica que la nube proveniente de “Don Goyo” llegue a los estados de Veracruz y Tlaxcala, por lo que se pide a sus habitantes tomar las precauciones correspondientes.

Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl permanece en Amarillo Fase Dos

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), hasta este martes el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase Dos, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones:

No intentes subir al volcán , pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes , como se ha visto recientemente.

, pues ocurren que arrojan , como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro.

a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Ante la posible caída de ceniza es recomendable cubrir tus vías respiratorias con un cubrebocas o con alguna prenda de ropa para evitar alguna infección.

Con información de Protección Civil del Estado de Puebla

