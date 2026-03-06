La madrugada del viernes 6 de marzo, Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, fue reaprehendido por el delito de abuso de autoridad, justo al momento de abandonar el penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla

El exfuncionario había obtenido orden de libertad inmediata emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal, tras determinar que su detención inicial, ocurrida hace un año, presentó irregularidades en el proceso, lo que llevó a invalidar las condiciones de captura, sin embargo, la libertad le duró apenas unos segundos.

Expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires fue reaprehendido segundos después de su liberación

Al cruzar la pluma de salida del penal, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya lo esperaban con la nueva orden de detención.

Ramiro González Vieyra fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Así Reaprehendieron al Exalcalde de San Nicolás Buenos Aires en Puebla

Noticia relacionada: Fue Detenido el Tercero de los Hermanos González Vieyra en Puebla

Investigan a hermanos González Vieyra en Puebla por diversos delitos

El conflicto legal del exalcalde se remonta al 7 de marzo de 2025, cuando durante el cateo en su domicilio las autoridades reportaron el aseguramiento de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína y marihuana, presuntamente destinadas a su distribución.

De manera paralela, investigan a otros integrantes de la familia por distintos delitos, entre ellos abuso de autoridad y posible enriquecimiento ilícito, hechos que continúan bajo indagatoria por parte de la Fiscalía de Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR