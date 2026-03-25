Recuperan Casi 100 Troncos de Pino Presuntamente Talados Ilegalmente en Puebla

Este miércoles 25 de marzo se dio a conocer el aseguramiento de casi 100 troncos de pino presuntamente talados ilegalmente en la comunidad de Ixtahuiata del municipio poblano de Teziutlán.

Además del aseguramiento de los rollos, fueron detenidos Brandon “N” y Raúl “N”, además del decomiso de un camión de plataforma donde se estaba trasladando la mercancía.

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Recuperan 97 troncos talados ilegalmente en Teziutlán, Puebla

Como parte del fortalecimiento de operativos para frenar ilícitos ecológicos, autoridades estatales y municipales de Teziutlán, Puebla, lograron la captura de dos jóvenes en posesión irregular de madera.

Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Ixtahuiata, elementos de la Policía Estatal Forestal y de la corporación municipal detectaron un camión de carga que trasladaba troncos de pino sin la documentación requerida.

Tras la inspección, los oficiales aseguraron un total de 97 rollos de madera de pino y procedieron al arresto de Brandon “N”, de 20 años de edad, y Raúl “N”, de 18.

Ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes.

Aseguran camioneta que transportaba troncos talados ilegalmente en San Felipe Teotlalcingo, Puebla

El pasado 6 de marzo elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron una camioneta que transportaba troncos de madera en el municipio de San Felipe Teotlalcingo.

La unidad en aparente estado de abandono albergaba en su interior tres ejemplares de pino, de aproximadamente 2.6 metros cada uno.

Incendio Forestal por Horno Clandestino de Carbón en Tlachichuca, Puebla

Por su probable relación en delitos contra la biodiversidad, los indicios y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad ministerial encargada de realizar las diligencias correspondientes.

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Con información de Héctor Rangel

GMAZ