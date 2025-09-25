¿Cómo Denunciar un Delito en la App 911 en Puebla? Así se Reportan Emergencias en Tiempo Real

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) cuenta con la aplicación “Emergencias 911 Puebla” que permite eficientar la respuesta ante cualquier eventualidad.

Es una aplicación muy fácil de descargar en el teléfono celular en la cual podemos reportar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad propia o de alguna otra persona, con la certeza que elementos de seguridad atenderán el reporte de manera inmediata.

Tipos de incidentes que se pueden reportar en la aplicación “Emergencias 911 Puebla”

De acuerdo con Lizbeth Santacruz Flores, Jefa de Desarrollo del C5 en Puebla, la app “Emergencias 911 Puebla” puede atender de forma casi inmediata desde temas policiacos hasta de salud y protección civil.

Con la aplicación se pueden atender temas de policía, de servicios médicos, de protección civil o bomberos y adicionalmente para las mujeres tenemos un botón de pánico, o en caso de violencia contra las mujeres, pues este botón puede ser presionado y llega a las corporaciones correspondientes para su atención.

¿Cómo descargar la app “Emergencias 911 Puebla”? De esta manera se utiliza la aplicación para reportar un delito al momento

La aplicación móvil de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) está disponible para dispostivos IOS y Android.

Sobre la manera en que la aplicación funciona, Santacruz Flores dijo que hay tres formas en que puede utilizarse:

Usarla para llamar al 911 o al 089 para denunciar delitos virtuales como la extorsión .

para denunciar delitos virtuales como la . Utilizar el botón de pánico para atender emergencias de manera inmediata como asaltos o accidentes .

para atender emergencias de manera inmediata como o . Hacer un reporte más específico a través de un tercer módulo en la app.

Cómo Denunciar un Delito en Puebla Sin Acudir a la Fiscalía

Gracias a app de la SSP Puebla detuvieron a carteristas en Línea 3 del metrobús

Esta tecnología ha permitido a la SSP Puebla actuar de manera inmediata, como ocurrió el pasado 24 de septiembre por la tarde, cuando fueron detenidas dos mujeres carteristas en la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

De acuerdo con las autoridades fue a través del botón de pánico que uno de los usuarios alertó sobre la presencia de las presuntas ladronas en el metrobús, permitiendo alcanzar la unidad en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la Fiscalía.

