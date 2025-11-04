Rescatan con Vida a un Cachorro de Voraz Incendio de una Vivienda en Puebla

La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 un cachorro fue rescatado por las autoridades de un voraz incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia San Ramón de la ciudad de Puebla.

El perrito que se encontraba en el siniestro fue atendido en el lugar por elementos de Protección Civil del Estado de Puebla, reportándolo solamente con quemaduras leves.

Rescatan a cachorro de un incendio en vivienda de la colonia San Ramón en Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este martes que elementos de Protección Civil Estatal de Puebla en coordinación con el cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendieron el reporte de un incendio en una casa habitación de la colonia San Ramón en la ciudad de Puebla.

Durante las maniobras, fue rescatado un cachorro que presentaba quemaduras leves y recibió atención médica inmediata en el lugar.

Cabe destacar que no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro. Protección Civil reportó que el incendio quedó controlado y se realizan labores de liquidación final.

Con información de Protección Civil de Puebla

GMAZ