Rescatan a Ocho Mujeres que Quedaron Atrapadas en un Elevador del Centro de Puebla

Este jueves 26 de marzo de 2026 se registró un incidente en uno de los edificios del Centro Histórico de Puebla, ya que ocho mujeres quedaron atrapadas al interior de un elevador.

Al lugar llegaron elementos de Rescate y policías municipales quienes incluso tuvieron que utilizar herramienta hidráulica para poder liberar a estas personas, quienes posteriormente fueron valoradas médicamente.

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Ocho mujeres quedan atrapadas en elevador del Centro Histórico de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves que se reportó que ocho mujeres habían quedado atrapadas al interior de un elevador en el Centro Histórico de Puebla.

Personal operativo de Protección Civil del Estado cortó el suministro eléctrico y, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, se realizó el acceso forzado con herramienta hidráulica para liberar a las personas.

Tras ser sacadas del elevador, las ocho mujeres fueron valoradas por personal de SUMA y de dicha coordinación. No se reportaron personas lesionadas.

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Atienden caída de árbol en colonia El Mirador de Puebla

Este mismo jueves elementos de Protección Civil Municipal, adscritos a la SSC Puebla, atendieron el reporte de la caída de un árbol en la colonia El Mirador de la capital poblana.

Personal de dicha dependencia se movilizaron hasta la intersección de las calles 20 Sur y 41 Oriente donde realizaron labores de retiro y mitigación de riesgos.

Por último, los cuerpos de rescate municipales dieron a conocer que la vialidad ya fue liberada sin reportarse lesionados ante el incidente.

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Con información de N+

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