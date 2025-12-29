Rescatan a Tres Menores de Edad que Cayeron en una Barranca en Puebla

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se dio a conocer el rescate de tres menores de edad, quienes habían caído al fondo de una barranca ubicada en la colonia Del Valle de la ciudad de Puebla.

Las autoridades tuvieron que ser apoyadas y guiadas por habitantes de la zona quienes conocen dichas laderas, para poder llegar hasta donde estaban los adolescentes y poder auxiliarlos.

Rescatan a tres menores de edad de una barranca de la colonia Del Valle en Puebla

Tres menores de edad, que se encontraban extraviados en una barranca en la colonia Del Valle, fueron rescatados sanos y salvos, en una acción coordinada entre paramédicos y rescatistas de la Dirección de Protección Civil Municipal, personal del Cuerpo de Bomberos del Estado y vecinos de la zona.

Al lugar de los hechos acudió el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y con apoyo de habitantes conocedores de las laderas de la zona, los guiaron a pie por senderos que los condujeron hasta donde estaban los menores.

Los menores tuvieron que ser rescatados con equipo especializado. Foto: Protección Civil Municipal Puebla

A través de equipos especializados de rescate urbano, se realizó el ascenso de las víctimas hasta un lugar seguro, donde fueron revisados por los paramédicos quienes más tarde descartaron que los menores presentaran alguna lesión, por lo tanto, no ameritaban su traslado a un centro hospitalario. Además, vecinos les proporcionaron ropa a los menores para aminorar el frío.

Los tres menores, de 11, 13 y 14 años de edad, fueron entregados por parte de elementos de la SSC Puebla, directamente a sus familiares agradeciendo el apoyo de las autoridades.

Rescatan a perro que cayó a canal de desagüe en colonia Bosques de Chapultepec de Puebla

Este mismo lunes personal de Protección Civil Municipal de Puebla realizó el rescate de un perrito de un canal de desagüe ubicado en la colonia Bosques de Chapultepec de la capital poblana.

Mediante maniobras especializadas, el ejemplar fue rescatado de manera segura por las autoridades, sin que se reportaran riesgos adicionales en la zona.

Con información de SSC Puebla

