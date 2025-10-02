Autoridades estatales impidieron el pago de más de 200 mil pesos por un secuestro virtual en el municipio de Acatlán de Osorio. Mediante engaños, la pareja de una mujer se encontraba al interior de un hotel incomunicado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con la Marina (Semar) y Policía Municipal (SSC), rescataron a un hombre quien permanecía retenido mediante presión psicológica en un hotel, tras recibir órdenes por teléfono.

Logran rescate de secuestro virtual en Acatlán de Osorio, Puebla

La actuación coordinada con personal de una institución financiera evitó que la esposa realizara el depósito que los extorsionadores exigían. Los delincuentes hicieron creer a la mujer que su esposo se encontraba secuestrado y sería liberado después de darles el dinero.

La policía implementó un operativo para ubicar en el hotel al hombre víctima de secuestro virtual, quien manifestó haber recibido instrucciones mediante una llamada para permanecer en dicho lugar.

Personal del 089 asesoró a la familia y canalizó la información del hecho ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La Policía Cibernética recordó la importancia de no caer en este tipo de engaños y recomendó llamar al 089 ante cualquier intento de extorsión.

Se recomienda no responder llamadas de números desconocidos, en caso de haberlo hecho, colgar de inmediato y localizar al familiar que refieren.

Alertan por fraude telefónico mediante suplantación de empresas financieras en Puebla

Autoridades de seguridad en Puebla alertan la nueva modalidad de engaño telefónico en que delincuentes suplantan a instituciones judiciales o financieras, para intimidar a las personas con supuestos embargos de bienes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los estafadores presionan a las víctimas para obtener depósitos, transferencias o datos bancarios.

Víctimas de Extorsión con Llamadas Telefónicas en Puebla

Por eso, la recomendación es mantener la calma, no entregar información personal y recordar que ninguna autoridad notifica embargos mediante llamadas telefónicas.

Es importante tomar todo esto en cuenta para evitar más afectaciones y recordar que lo más importante es no caer en el juego de los criminales.

