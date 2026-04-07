Roban Más de 200 Mil Pesos a Mujer Cuentahabiente durante Asalto en la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 7 de abril de 2026 se registró un asalto a una mujer cuentahabiente tras realizar un retiro bancario en la colonia Las Ánimas, en Puebla capital.

Tras salir de la sucursal bancaria la víctima fue sorprendida por un sujeto quien le arrebató la bolsa que contenía 203 mil pesos y se subió a un vehículo color azul para darse a la fuga.

Roban 203 mil pesos a mujer cuentahabiente en la colonia Las Ánimas de Puebla

Los hechos ocurrieron en el cruce de Circuito Juan Pablo II y la calle 29 Sur de la colonia Las Ánimas, donde una mujer fue despojada de 203 mil pesos en efectivo momentos después de salir de una sucursal bancaria.

De acuerdo con el reporte, la víctima había retirado el dinero de la sucursal cuando un sujeto la interceptó y le arrebató su bolsa, en la que llevaba el efectivo. Tras cometer el robo, el responsable huyó del lugar a bordo de un vehículo color azul.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y brindar orientación a la afectada sobre los procedimientos legales a seguir.

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Roban 150 mil pesos a cuentahabiente en la colonia Villa Encantada de Puebla

Un asalto armado se perpetró en calles de la colonia Villa Encantada de la ciudad de Puebla el pasado 8 de enero. El cliente de un banco fue despojado de 150 mil pesos en efectivo cuando se encontraba a bordo de su camioneta color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente a las 3 de la tarde, la víctima había retirado el dinero en efectivo de un banco ubicado entre las calles 2 Sur y la 31 Poniente de la ciudad.

Vinculan a Empleados de Bancos con Asaltos a Cuentahabientes en Puebla

Después de forcejear, los sujetos accionaron el arma de fuego y causaron una herida en la mano al cuentahabiente.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ