Por Tercera Vez Roban Medicamento de Clínicas del IMSS en Puebla durante la Madrugada
N+
Esta es la tercera ocasión en menos de un mes que roban medicamentos del interior de clínicas del IMSS en Puebla capital.
COMPARTE:
La mañana de este lunes 30 de marzo se reportó el robo de medicamento en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la Colonia Anzures de la ciudad de Puebla.
Los primeros reportes indican que los ladrones habrían ingresado por un predio aledaño que está en construcción.
Noticia relacionada: Hombres Encapuchados Sometieron a Vigilante del IMSS en Puebla para Robar Medicamento Controlado
Sustrajeron medicamento de la Clínica del IMSS de la Colonia Anzures
Luego de irrumpir en el inmueble, se dirigieron al almacén para robar los fármacos y huir del lugar. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) acudieron a entrevistar a los encargados.
Tras dialogar con el director, llevaron a cabo una inspección ocular y los orientaron para interponer la denuncia correspondiente. Por su parte, el IMSS en Puebla confirmó el robo en la Clínica 21.
Debido al robo activaron los protocolos de seguridad, y se inició la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Roban por tercera vez medicamentos de clínicas del IMSS en Puebla capital
Esta es la tercera ocasión en menos de un mes que roban medicamentos del interior de la institución de salud. El pasado 11 de marzo sujetos desconocidos sustrajeron medicinas de la Clínica 13.
Un día antes, un grupo de ladrones sometió al guardia de la Clínica 7 en San Bartolo de la ciudad de Puebla, para robar medicamento controlado.
Historias recomendadas:
- Roban Medicamentos de Farmacia en Clínica 13 del IMSS en Puebla; Fue el Segundo en Menos de 48 Horas
- Muere Menor tras Presunta Negligencia Médica en Operación por Apendicitis en el IMSS Puebla
- Evidencian Malas Condiciones y Saturación en Hospital IMSS de Tlaxcala
Con información de Cristóbal Lobato
JAPR