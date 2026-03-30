Por Tercera Vez Roban Medicamento de Clínicas del IMSS en Puebla durante la Madrugada

La mañana de este lunes 30 de marzo se reportó el robo de medicamento en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la Colonia Anzures de la ciudad de Puebla.

Los primeros reportes indican que los ladrones habrían ingresado por un predio aledaño que está en construcción.

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Sustrajeron medicamento de la Clínica del IMSS de la Colonia Anzures

Luego de irrumpir en el inmueble, se dirigieron al almacén para robar los fármacos y huir del lugar. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) acudieron a entrevistar a los encargados.

Tras dialogar con el director, llevaron a cabo una inspección ocular y los orientaron para interponer la denuncia correspondiente. Por su parte, el IMSS en Puebla confirmó el robo en la Clínica 21.

Debido al robo activaron los protocolos de seguridad, y se inició la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Roban por tercera vez medicamentos de clínicas del IMSS en Puebla capital

Esta es la tercera ocasión en menos de un mes que roban medicamentos del interior de la institución de salud. El pasado 11 de marzo sujetos desconocidos sustrajeron medicinas de la Clínica 13.

Roban Medicamento en Farmacia de IMSS Clínica 13 en Colonia Bugambilias

Un día antes, un grupo de ladrones sometió al guardia de la Clínica 7 en San Bartolo de la ciudad de Puebla, para robar medicamento controlado.

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Con información de Cristóbal Lobato

JAPR