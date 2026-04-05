Asaltan Iglesia de Tlaxcala en Pleno Sábado de Gloria y Roban el Santísimo Sacramento

Sujetos armados irrumpieron en la iglesia de San Lucas Cuauhtelulpan, Tlaxcala, donde cometieron un robo con violencia y profanaron el templo al sustraer el Santísimo Sacramento, un hecho considerado como grave sacrilegio.

Ocurrió alrededor de las 02:20 horas del sábado santo, mientras feligreses realizaban velación como parte de las actividades de Semana Santa 2026.

Sujetos Armados Asaltan Iglesia durante Velación del Santísimo en Tlaxcala

¿Cómo se robaron el Santísimo Sacramento de una iglesia de Tlaxcala?

De acuerdo con testimonios, al menos cuatro hombres armados ingresaron al templo. Sometieron a una mujer en el exterior de la sacristía y, bajo amenazas con arma de fuego, la obligaron a entrar al área donde se encontraban los demás fieles.

Despojaron a los feligreses de dinero en efectivo, carteras y teléfonos celulares. Durante el asalto golpearon a algunas personas, quienes resultaron con crisis nerviosa.

No conformes sustrajeron el Santísimo Sacramento, uno de los elementos más sagrados de la fe católica.

Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a Joven Pintor Mientras Trabajaba en una Iglesia de Puebla

Condena la Diócesis de Tlaxcala el sacrilegio de San Lucas Cuauhtelulpan

Luego del violento asalto en la Iglesia de Cuauhtelulpan, se sabe por las videograbaciones de la cámara de seguridad que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta y un vehículo tipo Aveo color azul marino.

Cuatro sujetos armados sometieron a los feligreses para robar. Foto: Facebook San Lucas Cuauhtelulpan Informa

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos acudieron al lugar para atender a los afectados. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ) inició una carpeta de investigación por robo con violencia y otros delitos que resulten, también analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

JAPR