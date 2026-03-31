Seis Presuntos Extorsionadores Armados Fueron Detenidos en Tecamachalco, Puebla

En el municipio de Tecamachalco en Puebla, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron operativo aéreo y terrestre dejando como saldo la detención de seis hombres armados.

En una primera intervención, fuerzas de seguridad aseguraron a Juan "N" de 39 años y Edwin "N" de 18, en posesión de un revólver, municiones, equipos de radiocomunicación, dinero en efectivo y un vehículo. Autoridades investigan el posible vínculo con presuntas actividades de extorsión.

Arrestan a seis sujetos por diversos delitos en Tecamachalco, Puebla

Posteriormente, en segunda acción, fueron capturados cuatro sujetos más, identificados como Hugo "N" de 44, Mauro "N" de 30, Jesús "N" de 23 y José "N" de 20 años, quienes portaban armas de fuego sin los permisos correspondientes.

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En el operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal y Policía Municipal de Tecamachalco.

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Las autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán para combatir actividades ilícitas y garantizar la tranquilidad de la población.

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Con información de N+

JAPR