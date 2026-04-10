Sentencian a Sujeto en Posesión de Diversas Dosis de Metanfetamina en Tlaxcala

La noche del jueves 9 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de cuatro años de prisión contra José “N”, detenido en el municipio tlaxcalteca de Tetla de la Solidaridad en posesión de clorhidrato de metanfetamina.

El sujeto se trasladaba en un vehículo a exceso de velocidad en calles de la demarcación antes mencionada, lo que derivó en que los uniformados le solicitaran que detuviera la marcha e inspeccionaran la unidad.

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Detienen a José “N” en posesión de metanfetamina en Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala

Al encontrarse en recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Policía Municipal de Tetla de la Solidaridad se percataron de que un vehículo transitaba de manera incorrecta y a exceso de velocidad, por lo que las autoridades le solicitaron detener la marcha.

Durante la revisión del vehículo, los elementos policiacos localizaron diversos envoltorios que en su interior contenían clorhidrato de metanfetamina, por lo que José "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

FGR sentencia a José “N” por por posesión de clorhidrato de metanfetamina en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria en contra de José "N", por su plena responsabilidad penal en el delito de posesión de clorhidrato de metanfetamina.

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Reunidos y expuestos los elementos de prueba correspondientes, y en audiencia de procedimiento abreviado, el juez dictó sentencia de cuatro años dos meses de prisión y el pago de una multa de 87 días por el delito antes mencionado.

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Con información de N+

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