Elementos de la Policía Estatal (SSP) y Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación con violencia, los cuales operaban en Puebla y Veracruz.

Los hombres asegurados fueron identificados como Sergio “N”, de 34 años y Enrique “N” de 48, en la localidad de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla.

Arrestan a dos sujetos en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla por robos con violencia

Durante esta acción, incautaron dos armas de fuego, 20 cartuchos útiles, dinero en efectivo, posible droga y una camioneta blanca con placas de circulación del estado de Veracruz.

Con base a información obtenida a través de la red de videovigilancia conectada al C5i, la unidad mencionada también estaría relacionada en la comisión de diversos delitos. Asimismo, tomaron conocimiento que los ahora detenidos operaban en los municipios de San Martín Texmelucan, Tepeaca, y San Andrés Cholula.

Noticia relacionada: Capturan a Jóvenes Asaltantes en Puebla y Confiesan que los Obligaban a Robar

Policía Municipal de Puebla aseguró a seis sujetos involucrados en varios delitos durante el fin de semana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de las detenciones que hubo durante el fin de semana, por presunta participación en la comisión de diversos delitos.

Al sur de la ciudad, fue asegurado Rogelio “N” por robo a comercio mientras que en la zona oriente, se concretó la detención de Eduardo “N”, por delitos contra la salud; además, en esa misma región, fue detenido José “N”, por robo a casa habitación y Ulises “N”, por robo a comercio con violencia.

En inmediaciones del Centro Histórico, la acción policial permitió asegurar a José “N” por robo a transeúnte y otro hombre, también de nombre José “N”, por robo a negocio con violencia.

Todos los probables responsables quedaron a disposición de la autoridad competente.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR

