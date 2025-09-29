Con 2 meses de servicio de descuento, la rifa de un automóvil nuevo y 60 premios más, Agua de Puebla para Todos arranca el programa “Pago Anual Anticipado 2026”. En NMás Puebla te explicamos cómo y cuándo realizar el pago para particpar en el sorteo de un Jetta modelo 2026.

La empresa concesionaria de agua potable de Puebla capital informó que para reconocer y agradecer la lealtad de usuarios cumplidos, habrá premios por realizar el pago por el servicio de todo el año 2026 por adelantado.

Agua de Puebla para Todos dio a conocer que el principal beneficio de anticipar su aportación, es el descuento de dos meses de servicio, además de la participación en el sorteo de 60 premios y un automóvil último modelo.

Existen 12 sucursales y más de 30 cajeros para realizar el pago anual 2026. Foto: Agua de Puebla

¿Cuándo se puede realizar el pago anual anticipado 2026 de Agua de Puebla? Cómo participar en la rifa del Jetta último modelo

La empresa realizará a inicios del nuevo año 2026 dos sorteos de decenas de premios, incluyendo un automóvil tipo Jetta último modelo, para quienes realicen el pago adelantado de todo el año próximo, durante cualquier fecha del mes de octubre de 2025.

Agua de Puebla anuncia que quienes participen serán recompensados con atractivos premios mediante los sorteos que se llevarán a cabo el 6 de enero y el 4 de abril del 2026. Para aprovechar el beneficio, basta con realizar el pago del 1 al 31 de octubre del presente año.

El afortunado ganador será dueño de un automóvil último modelo. Foto: Volkswagen

El primer sorteo será de un auto de la marca Volkswagen y el segundo evento será la rifa de 60 premios que incluyen electrodomésticos, scooters, laptops, celulares y muchos regalos más.

Noticia relacionada: Cayó en Puebla el Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

¿Cómo y dónde realizar el pago anual anticipado 2026 de Agua de Puebla para participar en la rifa?

Quienes liquiden todo el año 2026 antes del 31 de octubre, además de recibir 2 meses de beneficio y olvidarse de sus pagos mensuales, recibirán 10 boletos para participar en ambos sorteos. Además, los clientes puntuales que por 5 años consecutivos han realizado su Pago Anual recibirán el doble de boletos (20 boletos) para la rifa.

Profeco Recomendaciones Evitar Fraudes Comprar Vivienda Puebla

El Pago Anual Anticipado 2026 se puede realizar en cualquiera de las 12 sucursales distribuidas en distintos puntos de la ciudad, en 35 cajeros ubicados en las sucursales de San Manuel, Plaza del Sol Finanzas y en diversas plazas comerciales.

Además, también es posible participar sin salir de casa, realizando el pago en la plataformas digitales de Agua de Puebla para Todos:

APP móvil de Agua de Puebla

WhatsApp con Fluvio al 2222117070

En línea a través del portal web Pago Fácil de Agua de Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de Agua de Puebla

JAPR