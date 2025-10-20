Localizan Cuerpo Sin Vida en Huauchinango y Sube a 19 la Cifra de Víctimas en Puebla

La cifra de personas fallecidas por las lluvias que se presentaron en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, aumentó a 19, luego que encontraran a una en Huauchinango durante el fin de semana.

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta dijo que aún buscan a cinco personas desaparecidas y que no terminará las labores hasta encontrarlas.

Encontramos uno en Huauchinango, estaba en Nuevo Monterrey y son 19 fallecidos. cinco desaparecidos que deseamos encontrarlos no vamos a descansar porque para los familiares encontrarlos es fundamental.

Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas de la Sierra Norte de Puebla este domingo

El mandatario estatal informó que las víctimas pertenecen a Huauchinango y Zihuateutla, aunque los deslaves y la corriente los pudieron arrastrar hacia otras zonas, por lo que trabajan con perros del Grupo K9 y personal especializado para ubicarlos.

Añadió que estuvo en Zihuateutla para verificar las condiciones de los puentes e informar a la presidenta Claudia Sheinbaum el estado en el que se encuentran.

Reveló que hasta el momento hay 6 mil viviendas censadas, pero aún falta trabajo por hacer, ya que continúa la limpieza en la zona para evitar focos de contaminación.

Desbordamiento del Río Chiquito en Huauchinango inundó decenas de viviendas

En Huauchinango las lluvias no solo dejaron destrucción, sino también abandono. A más de una semana de la emergencia, José Ramón, vecino de la colonia la mesita asegura que siguen sin recibir el apoyo que tanto necesitan.

Daños por Desbordamiento del Río Chiquito Huauchinango Puebla

Su vivienda marcada con el número 79 quedó bajo el agua tras más de 50 horas de lluvia continua. las señales del desastre siguen presentes. el Río Chiquito desbordó y el agua arrasó con todo.

La única barda perimetral que protegía el cauce colapsó por completo, dejando las casas expuestas al paso del río. Hasta ahora ninguna autoridad los ha visitado para evaluar daños ni ofrecer apoyo.

Con el terreno reblandecido, el riesgo continúa ante cualquier lluvia.

Con información de Cristóbal Lobato y Franco Arteaga

