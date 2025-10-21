Rescatan Automóvil y el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en la Sierra Norte de Puebla

La tarde de este martes 21 de octubre se confirmó la localización de una víctima más de las lluvias e inundaciones en la Sierra Norte de Puebla. Fue rescatado el cuerpo de un hombre originario de la localidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango.

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, informó Sergio Franco Juárez desapareció luego de intentar cruzar con su vehículo el cauce de un río en la localidad de Xaltepuxtla, municipio de Huauchinango, durante las recientes contingencias registradas en la región; su vehículo fue localizado la mañana de ayer lunes 20 de octubre.

El hallazgo del cuerpo sin vida se logró durante el operativo de rescate acuático coordinado entre la Secretaría de Marina y Armada de México, la Gerencia de Inteligencia y Logística de PEMEX, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla y de Jalisco, y la Delegación de Cruz Roja en Huauchinango.

Cuatro personas continúan desaparecidas tras las lluvias e inundaciones de la Sierra Norte de Puebla

Este martes se informó que las cuadrillas de búsqueda de la Comisión han trabajado en la zona afectada y continuarán desplegadas en los municipios de la Sierra Norte para dar seguimiento a los reportes activos.

El Gobierno Estatal asegura que se brindará el acompañamiento a las familias que esperan la localización de sus seres queridos. Actualmente se mantienen cuatro reportes activos con ficha de búsqueda:

Ernesto Islas Aparicio, 54 años, Xicotepec de Juárez

Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango

Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo

Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla contnúa con las acciones permanentes de localización de habitantes desaparecidos ante los recientes fenómenos meteorológicos registrados en la Sierra Norte del estado.

