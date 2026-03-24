Detienen a Sujeto tras Robar un Camión de Carga en Autopista de Puebla

Este martes 24 de marzo de 2026, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango lograron la recuperación de un camión de carga y brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Durante labores de vigilancia, ciudadanos alertaron a los uniformados sobre el robo en proceso de un vehículo Volkswagen 9.170, color blanco con lona azul, sobre la Autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán.

Según el reporte, un sujeto obligó al conductor a descender de la unidad para emprender la huída con dirección a Puebla.

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Detienen a sujeto tras robar un camión de carga en la autopista México-Puebla

Tras un despliegue operativo, los agentes localizaron la unidad mientras se incorporaba al Periférico Ecológico, dándole alcance a la altura de la calle Morelos, en el municipio de Cuautlancingo. En el lugar, se detuvo a un masculino de 28 años por su presunta participación en el ilícito.

Simultáneamente, se estableció contacto con la víctima, quien fue localizada en la zona de Misiones de San Francisco y fue trasladada a las instalaciones de la Comisaría para recibir valoración médica.

Pese al éxito del operativo y el acompañamiento brindado, tanto la parte afectada como la empresa propietaria de la unidad, decidieron no formalizar la denuncia ante el Ministerio Público. En consecuencia, el detenido quedó a disposición del Juez Calificador por faltas administrativas.

Detienen a dos sujetos que conducían un tractocamión robado en la autopista México-Puebla

El pasado 23 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia condenatoria contra dos personas, halladas penalmente responsables de ataques a las vías generales de comunicación, en la modalidad de posesión de equipos que bloquean las señales de radiotelecomunicaciones.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron a Jesús "N" y a Hugo "N" en el kilómetro 115 de la autopista México-Puebla, en Sanctorum, junta auxiliar del municipio de Cuautlancingo cuando viajaban a bordo de un tractocamión que iba escoltado por un vehículo en el que viajaban tres personas.

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Luego de una persecución, las autoridades les aseguraron un inhibidor de señal con 21 antenas, por lo que, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal quien aportó los elementos de prueba ante el juez conocedor de la causa penal, quien les impuso la pena de nueve años de prisión.

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Con información de N+

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