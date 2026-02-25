Suspenden Clases en Comunidades de Tlaxcala por Incendio de Relleno Sanitario de Puebla

Un incendio de magnitud considerable se registró en el relleno sanitario ubicado en San José Chiapa, en los límites entre Puebla y Tlaxcala, generando densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona metropolitana.

El fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia de ambas entidades. Bomberos, Protección Civil y personal ambiental implementaron operativo interestatal para contener y sofocar las llamas, además de monitorear la calidad del aire.

Se suspenden las clases en municipios de Tlaxcala por contingencia ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala informa que desde la tarde del 24 de febrero, se registró un incendio en el Relleno Sanitario ubicado en el municipio de San José Chiapa, Puebla, en los límites con Cuapiaxtla.

Ante el riesgo por la presencia de humo y posibles contaminantes, autoridades educativas de los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, y El Carmen Tequexquitla en Tlaxcala, determinaron la suspensión inmediata de clases presenciales en escuelas cercanas, como medida preventiva para proteger la salud de estudiantes y docentes.

Se reanudarán las clases hasta nuevo aviso en Huamantla, Cuapiaxtla, y El Carmen Tequexquitla

Vecinos de comunidades aledañas reportaron olores intensos y molestias en vías respiratorias, mientras las autoridades exhortaron a la población a permanecer en casa, cerrar puertas y ventanas, y evitar actividades al aire libre.

Aunque el fuego está controlado, el operativo continúa y las autoridades mantienen la vigilancia hasta lograr la total liquidación de las llamas. La investigación está en curso para fincar responsabilidades.

