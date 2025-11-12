Vinculan a Proceso a Mujer que Abandonó a su Perrita en una Clínica Veterinaria de Puebla
Teresa "N" fue vinculada a proceso por abandonar a una cachorrita en una clínica veterinaria de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de Puebla.
La tarde de este miércoles 12 de noviembre de 2025 fue vinculada a proceso Teresa “N” por haber abandonado a su perrita de tres meses de edad llamada “Deysi” en una clínica veterinaria de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas en la ciudad de Puebla.
El Juez de Control determinó con base en argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la vinculación de Teresa “N”, por su probable responsabilidad en delitos contra los animales en su modalidad de abandono.
Teresa “N” abandonó a su perrita “Daysi” en una clínica veterinaria de la Ignacio Romero Vargas en Puebla
El 24 de septiembre de 2024, Teresa "N" acudió a una clínica veterinaria ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, para llevar a consulta a su perrita mestiza de tres meses de edad, de nombre “Deysi”.
Tras la valoración, se determinó que la cachorra padecía parvovirus y presentaba parásitos, por lo que el encargado le indicó que debía permanecer internada, además de informarle los costos del tratamiento; la mujer en ese momento realizó un pago de mil pesos.
Cabe señalar que días después, se le notificó en varias ocasiones que la mascota había logrado recuperarse, sin embargo, la dueña no acudió a recogerla ni respondió a los mensajes, dejando a la cachorra abandonada en la clínica.
Medidas cautelares impuestas a Teresa “N” por el abandono de su perrita “Daysi”
Derivado de lo anterior, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Teresa "N" e impuso como medidas cautelares:
- Firma periódica semanal
- Garantía económica de mil pesos
- Prohibición de salir del país
Cabe destacar que todo lo anterior se dio gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Investigación de Delitos Contra los Animales y de la Coordinación de Litigación.
Con información de FGE Puebla
