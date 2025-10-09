Tormenta "Jerry" Deja a Matrimonio Poblano Sin Vida y a Niña Atrapada tras Caída de Árbol

La tormenta "Jerry" en Hidalgo y Puebla ha dejado como saldo a dos personas sin vida, las intensas lluvias provocaron la caída de un árbol de encino sobre una camioneta en movimiento en la carretera federal México-Tuxpan en el tramo de Acaxochitlán a la altura del paraje "Bosque de los Duendes".

Este lamentable accidente causado por la madre naturaleza dejó en luto a una familia poblana pues dos de sus integrantes perdieron la vida debido a la gravedad del hecho.

Se trata de un matrimonio originario de la comunidad de Tlacomulco perteneciente al municipio de Huauchinango, de la Sierra Norte de Puebla; Las víctimas mortales viajaban acompañados de su hija de solo 4 años de edad quien afortunadamente sobrevivió.

El pesado árbol cayó justamente en la parte delantera de la camioneta negra tipo Pickup, en donde viajaba el hombre y la mujer, dejándolos totalmente aplastados, mientras que la menor, quien se encontraba en la parte trasera, solo sufrió lesiones.

Automovilistas quienes transitaban por la zona y habitantes quienes se percataron del accidente, intentaron auxiliar a los afectados, sin embargo debido al peso del tronco no pudieron liberarlos.

Fue necesario el apoyo de personal se seguridad quienes con sierras lograron cortar las ramas y el tronco que se encontraban aplastando los cuerpos al interior de la la unidad de batea.

La niña de 4 años de edad recibió atención médica y una vez descartado cualquier peligro, fue entregada a familiares de sus padres, además una vez realizadas las diligencias correspondientes, también se les fue entregado los cuerpos del hombre y la mujer para que sean sepultados en Tlacomulco, Huauchinango.

Autoridades poblanas exhortaron a la población a evitar conducir en caminos y carreteras durante la lluvia, pues la tierra se encuentra reblandecida y se presentan derrumbes de tierra, rocas y árboles.

Afectaciones que dejó la tormenta "Jerry" en Puebla

El paso de la tormenta "Jerry" en Puebla ha dejando diversos derrumbes en carreteras de la Sierra Norte de Puebla, así como las siguientes afectaciones:

En el municipio de Teteles, la precipitación provocó daños en una barda que está a punto de caer en inmediaciones de la carretera federal.

En Cuetzalan, personal de Protección Civil Municipal realizó la inspección de un deslave en la localidad de Pepexta. En Zoquitlán, se atendió un derrumbe en el barrio de Totlala, sección cuarta.

En la carretera Cuetzalan-Mazaltepec autoridades de Tlatlauquitepec atendieron un hundimiento en la cinta asfáltica.

Lluvias en Puebla hoy 9 de octubre ¿Cómo estará el clima?

Este jueves 9 de octubre se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en diferentes zonas de Puebla, principalmente en el Norte y Este de la entidad en donde se esperan precipitaciones torrenciales.

Pronóstico del Tiempo en Puebla Hoy 9 de Octubre de 2025

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la siguientes recomendaciones para prevenir accidentes ante esta tormenta.

Evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos

Intenta permanecer en un lugar seguro

Evita arrojar objetos en la calle y tirar la basura fuera de su lugar

No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos

