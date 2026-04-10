Inicio Puebla Cierres Viales por Manifestación en la Ciudad de Puebla; Estas Son las Calles Afectadas

Cierres Viales por Manifestación en la Ciudad de Puebla; Estas Son las Calles Afectadas

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Un grupo de personas salieron del Mercado Zapata con dirección al Centro Histórico de Puebla con motivo de una protesta; Recomiendan tomar vías alternas.

Tráfico por Manifestación 28 de Octubre en Bulevar 5 de Mayo Hacia el Zócalo de Puebla

Cierre viales por manifestación con dirección al zócalo de Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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La mañana de este viernes 10 de abril se registró una manifestación que provocó varios cierres viales en la ciudad de Puebla principalmente en el Boulevard 5 de Mayo por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Un grupo de personas salió del Mercado Zapata con dirección al Zócalo de la ciudad lo que provocó una movilización policial para prevenir accidentes.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana informó que se realizaron los siguientes cierres viales:

  • Diagonal Defensores de la República y Calzada Zaragoza
  • Boulevard 5 de Mayo y 16 de Septiembre
  • Boulevard 5 de Mayo a la altura de Valsequillo
  • Boulevard 5 de Mayo y 27 Oriente

Hasta el momento las zonas mencionadas registran tráfico lento por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslado y de ser posible tomar rutas alternas hasta nuevo aviso.

Por otro lado, reportan tráfico intenso en la Vía Atlixcayotl con sentido al Centro Histórico de Puebla por la detención de un automóvil blanco, que presuntamente operaba como taxi sin permisos.

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