Trailero Sufre Fuerte Volcadura en la Autopista México-Puebla ¿Hay Paso?

La mañana de este sábado 28 de febrero se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 89 lo que provocó el cierre parcial de la circulación en Santa Catarina Hueyatzacoalco de San Martín Texmelucan.

El conductor de un tráiler que transportaba materia prima, perdió el control a la altura del puente Santa Catarina y terminó volcado.

Tráiler accidentado complica circulación en la México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Elementos de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) fueron notificados del hecho por lo que arribaron para abanderar la zona y atender el accidente.

El tractocamión color amarillo quedó con severos daños materiales, principalmente en su parte delantera; No obstante, hasta el momento no han dado detalles del estado de salud del operador.

¿Por qué hay tráfico hoy en la Autopista México-Puebla?

La volcadura complicó la circulación en ambos sentidos de la vialidad en el tramo del km 088+800, por lo que automovilistas tuvieron que reducir la velocidad de su marcha.

Se espera la llegada de una grúa para retirar la unidad pesada y poder liberar el paso en su totalidad, se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad y prevenir el tiempo para la llegada a sus destinos.

Camioneta termina en el camellón de la lateral de la Autopista México-Puebla

La mañana de este sábado un camioneta se accidentó en la Autopista Puebla-México antes de llegar a San Felipe Hueyotlipan con dirección a los estadios de la capital poblana.

El vehículo terminó sobre el camellón de la lateral de la vialidad, presuntamente porque se le habría ponchado una llanta, lo que le imposibilitó continuar su marcha.

El incidente provocó tráfico lento en la lateral con dirección a Orizaba, por lo que fue necesario el apoyo de un grúa para que se liberara el paso.

Luego de varios minutos, la camioneta fue enganchada para su retiro y la vialidad quedó abierta sin mayor afectación.

