Localizan Tres Cuerpos Sin Vida que Fueron Abandonados a Orilla de Carretera en Puebla
Los restos de tres hombres fueron localizados al interior de bolsas en un paraje de la carretera Azumbilla-El Seco.
Movilización policial se registró la mañana de este miércoles 11 de marzo en la región de la comunidad de Azumbilla perteneciente al municipio de Nicolás Bravo, en Puebla, luego del hallazgo de tres cuerpos embolsados en un paraje ubicado a un costado de la carretera federal 144, en el tramo que conecta a Azumbilla con El Seco.
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron localizados en el paraje conocido como Ramírez, donde automovilistas y habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de bolsas negras con formas humanas.
Confirman hallazgo de tres hombres muertos embolsados en Nicolás Bravo, Puebla
Al sitio arribaron elementos de la policía municipal de Nicolás Bravo y Cañada Morelos, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.
Se trató de tres hombres sin vida, quienes presuntamente presentaban el llamado tiro de gracia y fueron abandonados dentro de bolsas de plástico negras. La zona permaneció bajo resguardo policial estatal y municipal.
Investigan hallazgo de cadáveres embolsados en carretera Azumbilla-El Seco
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.
Cabe resaltar que históricamente dicho tramo carretero ha sido escenario de hallazgo de cuerpos, embolsados, ejecutados y desmembrados.
Con información de Genaro Zepeda
JAPR