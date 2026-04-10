Bajo Amenazas Sujetos Exigían 4 Millones de Pesos a Familia por una Supuesta Deuda en Puebla

En el Conjunto Habitacional Satélite de la ciudad de Puebla, fue detenido un grupo de extorsionadores que bajo amenazas exigían la suma de 4 millones de pesos por una supuesta deuda.

Derivado de una oportuna denuncia ciudadana, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales detuvieron a tres hombres por el delito de extorsión.

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Arrestan a tres sujetos por delitos de extorsión contra una familia en Puebla

Los tres probables responsables fueron detenidos en el Conjunto Habitacional Satélite e identificados como Luis Antonio "N" de 30 años, Juan Carlos "N" de 28 años y Luis Donaldo "N" de 28 años, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta con placas de circulación del estado de Tamaulipas.



En el operativo para su detención participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades lograron recuperar 20 mil pesos en efectivo, cantidad que la víctima entregó ante las amenazas recibidas para garantizar su seguridad física y tranquilidad de su familia.

¿Por qué exigían 4 millones de pesos a una familia en Puebla?

El pasado 2 de abril de 2026 dos de los hoy imputados acudieron a un negocio de estructuras metálicas, donde exigieron a la víctima la cantidad de 4 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad, la de sus familiares o empleados, dejándole un número telefónico para continuar con la negociación.

Pedían la importante suma de dinero bajo el argumento de una presunta deuda que un familiar de la víctima había adquirido.

La Policía Estatal en Puebla recordó a la ciudadanía que, ante amenazas similares, es posible solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, o llamar a la línea de denuncia anónima 089.

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Con información de N+

JAPR