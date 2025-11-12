Tres Personas Fueron Víctimas de Secuestro Virtual en un Hotel de Puebla

Intensa movilización policial ocurrió en el municipio de Tehuacán este miércoles 12 de noviembre de 2025 donde fueron rescatadas tres personas víctimas de un presunto secuestro virtual al interior de un hotel, ubicado en la calle 7 poniente de la colonia Niños Héroes.

Conforme a protocolo, las autoridades informaron que los sujetos fueron resguardados y trasladados al Complejo de Seguridad Pública de Tehuacán para las diligencias correspondientes.

Tres personas son víctimas de secuestro virtual en un hotel de Tehuacán, Puebla

En una acción coordinada por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, lograron rescatar a tres víctimas de secuestro virtual e inhibir el pago solicitado por los delincuentes.

A través del número de emergencias 911, recibieron el reporte sobre la privación ilegal de la libertad de tres personas, por lo que las corporaciones de seguridad se entrevistaron con familiares, quienes manifestaron haber recibido llamadas en las que se les exigían diversas sumas de dinero a cambio de su liberación.

Tras investigar los hechos se logró establecer que se trataba de un caso de extorsión en la modalidad de secuestro virtual, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de rescate.

Las acciones implementadas por las autoridades permitieron ubicar de manera ilesa a tres hombres de 38, 31 y 28 años, al interior de un hotel, ubicado en la colonia Niños Héroes.

Una familia originaria de la comunidad de San Mateo Tlaixpan en el municipio de Tecamachalco, pagó 90 mil pesos como rescate por el falso secuestro de su hija; así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El pasado 7 de noviembre, la denunciante recibió una llamada a través de la cual, le dijeron que su hermana se encontraba secuestrada, exigiéndole 300 mil pesos para su liberación.

Una vez que la FGE Puebla tuvo conocimiento del hecho, implementó un operativo, logrando ubicar de forma ilesa a la víctima siendo trasladada a las instalaciones de la institución para reunirse con sus familiares.

