Tres Sujetos Disparan contra una Camioneta sobre la Autopista en Puebla

Al mediodía del martes 20 de enero de 2026 se registró el ataque armado contra una camioneta que circulaba sobre la autopista México–Puebla, a la altura de la zona conocida como La María.

Las autoridades reportaron que tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo de color negro dispararon en diversas ocasiones contra el conductor de la unidad particular, quien, pese a la agresión, resultó ileso.

Camioneta fue baleada por tres sujetos en la autopista México-Puebla

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y resguardaron la camioneta, la cual presentó múltiples impactos de arma de fuego en puertas y parabrisas.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de los agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al aseguramiento del vehículo.

De acuerdo con las autoridades, ya abrieron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los tres presuntos responsables, quienes abrieron fuego contra la unidad.

Incendian propiedades de exalcalde de Palmar de Bravo, Puebla

Momentos de terror se vivieron en Palmar de Bravo luego de que sujetos ingresaron a viviendas e incendiaron dos camionetas, las cuales eran propiedad del expresidente municipal Adán Silva Valeriano.

El pasado 29 de diciembre, un grupo de hombres a bordo de unas motocicletas intentó robar al interior de uno de los inmuebles ubicado en la Junta Auxiliar de La Purísima de Bravo, sin embargo, la pronta reacción de ciudadanos y autoridades evitó que hubiera mayores afectaciones.

Más tarde, presuntamente, los mismos hombres se dirigieron a una vivienda ubicada en la Junta Auxiliar de Cuacnopalan del mismo municipio referido, en donde provocaron el incendio y daños a la propiedad.

