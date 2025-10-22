Un Trabajador Murió y Tres Terminaron Intoxicados por Acumulación de Gas en Presa de Puebla

La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025, cuatro trabajadores de mantenimiento de la Presa Manuel Ávila Camacho de Valsequillo en la ciudad de Puebla resultaron intoxicados después que entraron a una zona confinada que tenía mucho gas acumulado, uno de ellos perdió la vida.

Rescatistas de la capital poblana acudieron al lugar donde confirmaron la muerte de uno de los afectados, mientras que atendieron a los otros tres que seguían con vida y los trasladaron a un hospital.

Un trabajador muerto y tres intoxicadas por acumulación de gas en Presa Manuel Ávila Camacho de Valsequillo, Puebla

Derivado de los hechos registrados en inmediaciones de la Presa de Valsequillo, donde cuatro hombres resultaron intoxicados al ingresar a una zona confinada, de aproximadamente 40 metros de profundidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al lugar para auxiliarlos.

Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y Cruz Roja, también llegaron al punto e ingresaron a la zona de difícil acceso, rescatando a las cuatro personas.

Lamentablemente, uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, mientras que los otros tres, recibieron atención médica de primera necesidad, para posteriormente ser trasladados a un hospital.

