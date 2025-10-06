Roban a Punta de Pistola el Automóvil a Pareja que Acudió a una Entrevista de Trabajo en Puebla
Sujetos armados sometieron al conductor de un coche rojo para despojarlo de pertenencias y vehículo en el Parque Industrial Chachapa, en Amozoc.
Dos jóvenes quienes iban a una entrevista de trabajo fueron víctimas de la delincuencia en Puebla. Dos hombres armados despojaron al conductor de un Jetta color rojo en el municipio de Amozoc.
Alrededor de las 9:00 de la mañana de este lunes 6 de octubre, un sujeto vestido de color negro con capucha, y otro con pantalón oscuro y chaleco blanco, interceptaron al joven del vehículo rojo de modelo reciente quien estaba estacionado.
Roban automóvil a pareja en el Parque Industrial de Chachapa en Amozoc, Puebla
La víctima, se encontraba en el asiento del conductor esperando a su pareja sentimental porque había acudido a una entrevista laboral en una empresa del Parque Industrial de Chachapa.
Una cámara de seguridad captó el momento de un robo con violencia, que sufrió la pareja de una joven en Amozoc, Puebla. Los delincuentes abrieron la puerta, bajaron al conductor, y lo subieron atrás para quitarle dinero, teléfono celular, incluso ropa.
#URGENTE Ayúdenme a compartir.🙏🙏 @SSPGobPue @Gob_Puebla— Jessica Zenteno (@Jessezenteno) October 6, 2025
Le acaban de ROBAR el coche a mi hermana es un Jetta placas UCE-597-B, fue a una entrevista de trabajo en el Parque Industrial Chachapa.
Dos tipos se llevaron a su novio y lo abandonaron a unos kilómetros. pic.twitter.com/BVHR2c2vW8
Se busca Jetta rojo robado con violencia afuera de una empresa del Parque Industrial Chachapa
Segundos después del robo, los responsables huyeron y abandonaron al conductor cerca de una tienda donde pidió ayuda para comunicarse con familiares y contar lo sucedido.
Los afectados de inmediato solicitaron apoyo a las autoridades para ubicar el vehículo de la marca Volkswagen con placas de circulación UCE-597-B del Estado de Puebla, que fue visto circulando sobre el Periférico Ecológico.
Con información de Ana Celia Lara
