Roban a Punta de Pistola el Automóvil a Pareja que Acudió a una Entrevista de Trabajo en Puebla

Dos jóvenes quienes iban a una entrevista de trabajo fueron víctimas de la delincuencia en Puebla. Dos hombres armados despojaron al conductor de un Jetta color rojo en el municipio de Amozoc.

Alrededor de las 9:00 de la mañana de este lunes 6 de octubre, un sujeto vestido de color negro con capucha, y otro con pantalón oscuro y chaleco blanco, interceptaron al joven del vehículo rojo de modelo reciente quien estaba estacionado.

Asalto y Robo de Jetta Rojo Estacionado en Amozoc, Puebla

Roban automóvil a pareja en el Parque Industrial de Chachapa en Amozoc, Puebla

La víctima, se encontraba en el asiento del conductor esperando a su pareja sentimental porque había acudido a una entrevista laboral en una empresa del Parque Industrial de Chachapa.

Una cámara de seguridad captó el momento de un robo con violencia, que sufrió la pareja de una joven en Amozoc, Puebla. Los delincuentes abrieron la puerta, bajaron al conductor, y lo subieron atrás para quitarle dinero, teléfono celular, incluso ropa.

#URGENTE Ayúdenme a compartir.🙏🙏



Le acaban de ROBAR el coche a mi hermana es un Jetta placas UCE-597-B, fue a una entrevista de trabajo en el Parque Industrial Chachapa.



Dos tipos se llevaron a su novio y lo abandonaron a unos kilómetros.

Se busca Jetta rojo robado con violencia afuera de una empresa del Parque Industrial Chachapa

Segundos después del robo, los responsables huyeron y abandonaron al conductor cerca de una tienda donde pidió ayuda para comunicarse con familiares y contar lo sucedido.

El vehículo robado fue visto circulando por el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: @Jessezenteno

Los afectados de inmediato solicitaron apoyo a las autoridades para ubicar el vehículo de la marca Volkswagen con placas de circulación UCE-597-B del Estado de Puebla, que fue visto circulando sobre el Periférico Ecológico.

