Sujeto Roba Boletas Electorales en un Inmueble de Puebla y las Quema

Este jueves 30 de octubre de 2025 fue vinculado a proceso Mauricio “N”, por su presunta responsabilidad de los delitos de robo y quema de boletas electorales en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

El hoy detenido habría entrado a un inmueble de la demarcación poblana antes mencionada donde sustrajo documentación electoral para después incinerarla.

Vinculan a proceso a Mauricio “N” por quemar boletas electorales en San Nicolás Buenos Aires, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Mauricio "N", señalado como probable autor del delito de destrucción de documentación y material electoral.

Se sabe que la madrugada del 3 de junio del 2024, el hoy imputado arribó junto con otras personas al domicilio ubicado en la Avenida Juan Escutia, número 7, del municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, de donde extrajo las boletas electorales de los votos emitidos durante la jornada electoral del 2 de junio, así como el material electoral empleado para dicha actividad.

Como resultado de las indagatorias, se tuvo conocimiento que el hoy vinculado a proceso quemó el material y las boletas electorales.

Derivado del análisis técnico, la FGE Puebla obtuvo datos de prueba contra Mauricio “N”, como presunto responsable de los hechos, logrando que la autoridad judicial determinara su vinculación a proceso.

Procesan a Santiago “N” por quemar boletas electorales en colonia Valle Verde de Puebla

El pasado 24 de septiembre la FGE Puebla dio a conocer que se obtuvo la vinculación a proceso de Santiago “N”, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales, ocurridos el 27 de mayo de 2024 en la colonia Valle Verde de la ciudad de Puebla.

Se sabe que el hoy imputado presuntamente se apoderó de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, el cual era propiedad de un Capacitador del Instituto Electoral del Estado (IEE) y en cuyo interior se encontraban dos mil 85 boletas que serían utilizadas para las elecciones del 2 de junio del año pasado.

Queman Boletas tras el Cierre de Casillas en Olintla, Puebla

Se tuvo conocimiento que Santiago “N” quemó el material y la documentación electoral que sería entregada a los funcionarios de casilla, esto inmediatamente después de apoderarse del automóvil.

