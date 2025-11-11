Mujer Pasará 80 Años en Prisión por Secuestrar a un Adulto Mayor en Puebla

Una mujer identificada como Viridiana "N" fue sentenciada a prisión este 10 de noviembre de 2025, luego de resultar culpable por el delito de secuestro agravado en contra de un hombre cometido en el municipio de Epatlán, Puebla.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima de 66 años de edad salió de su domicilio con dirección a un establecimiento donde se encontraría con otras personas, sin embargo, minutos después dejó de tener contacto con sus familiares por lo que comenzaron a angustiarse.

Más tarde, uno de sus amigos recibió una llamada telefónica desde el celular del hombre en la que sujetos desconocidos comenzaron a decirle que lo habían secuestrado y que debían pagar su rescate.

Los delincuentes les exigieron un pago de un millón y medio de pesos a cambio de liberar al adulto mayor, pero los familiares no tenían dicha cantidad exorbitante por lo que comenzaron una negociación. Finalmente los captores accedieron a recibir únicamente 142 mil 500 pesos.

Cabe resaltar que los hechos sucedieron el 3 de abril de 2021, por lo que la entrega del dinero sería 16 días después, no obstante, los familiares decidieron dar aviso a las autoridades para poder rescatar a la víctima.

Gracias a la intervención de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 16 de abril de ese año, día en que se llevaría acabo el intercambio del pago por la víctima, se logró la detención de Viridiana "N" y de un hombre que estaba involucrado en los hechos.

Las dos personas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en donde llevaron acabo sus etapas procesales, finalmente luego de más de cinco años, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio contra Viridiana "N", por el delito de secuestro agravado.

La mujer permanecerá 80 años en prisión y además deberá realizar el pago de una multa de más de 1 millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

Cabe resaltar, que el hombre que había sido detenido junto a ella, fue sentenciado en octubre de 2025, en donde le dictaron la sentencia de 80 años en prisión.

Con información de la Fiscalía General del Estado

