Explosión de Tanque de Gas Destruye una Vivienda en Junta Auxiliar de Puebla; Hay Dos Heridos

La tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 se reportó la explosión de un tanque de gas LP al interior de una vivienda en La Resurrección, junta auxiliar del municipio de Puebla.

Fue aproximadamente a las 13:40 horas que se registró este siniestro dejando dos personas lesionadas, mismas que recibieron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

Explosión de un tanque de gas destruye parte de una vivienda en La Resurrección, Puebla

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla (SSC) atendieron la tarde de este jueves un reporte sobre la explosión de un tanque de gas en La Resurrección, junta auxiliar de la capital poblana.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la SSC Puebla en sus redes sociales, la vivienda sufrió daños estructurales en uno de sus muros y en unas escaleras que se encuentran al interior del domicilio.

En el lugar se brindó atención prehospitalaria a las dos personas que resultaron lesionadas y se realizaron acciones de mitigación de riesgos para asegurar la zona.

Este mismo jueves la SSC Puebla también atendió el reporte de un incendio al interior de un negocio de comida en la colonia Historiadores de la capital poblana.

Al interior del establecimiento se encontraban tanques de gas LP encendidos, por lo que se realizaron labores de combate al fuego para controlar la situación.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, por lo que los daños solo fueron materiales.

