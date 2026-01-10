Pipa se Queda sin Frenos, Vuelca y Choca contra Dos Viviendas en una Junta Auxiliar de Puebla
Una pipa aparentemente se quedó sin frenos, volteándose contra dos casas en la calle Ignacio Mariscal de San Pablo Xochimehuacan en Puebla capital.
Este sábado 10 de enero de 2026, la volcadura de una pipa de agua ocasionó graves daños a dos viviendas en la calle Ignacio Mariscal en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, al norte de la ciudad de Puebla.
De acuerdo a testigos, por alguna razón el conductor perdió el control de la unidad y fue cuando terminó volcándose provocando el accidente.
Pipa se queda sin frenos y vuelca contra dos viviendas en San Pablo Xochimehuacan, Puebla
José Darío Meza García, propietario de una de las casas afectadas, relató a N+ Puebla que al momento del percance había salido a comprar algunas cosas, por lo que le fueron a avisar del accidente hasta donde se encontraba.
La verdad yo no me di cuenta nomas que nos fueron a avisar que ya se había volteado y le pegó al muro de mi casa.
El conductor de la pipa, responsable del siniestro, permaneció en el lugar de los hechos para poder llegar a un acuerdo con los afectados por la reparación de los daños en dichas viviendas.
Los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla atendieron el reporte y orientaron a los involucrados para deslindar responsabilidades.
Automóvil choca contra un camión en la carretera Córdoba-Puebla
El pasado 8 de enero se reportó tráfico lento sobre la carretera Córdoba-Puebla luego de un fuerte accidente con dirección a la capital poblana a la altura del kilómetro 140+500.
Un vehículo particular colisionó cerca de la zona conocida con El Capulín provocando un gran congestionamiento vial en el tramo de la caseta de cobro Amozoc hasta el puente de San Dieguito, pasando la salida de Xalapa-Veracruz.
El automóvil color guinda se impactó contra un camión, quedando totalmente destrozado de la parte delantera; Afortunadamente las bolsas de aire se activaron tras el choque por lo que los tripulantes lograron salir con vida.
Con información de Franco Arteaga
