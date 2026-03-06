Mueren Dos Niños tras el Abandono de su Padre en Oaxaca; Wilber "N" Pasará 65 Años en Prisión

Un padre de familia identificado como Wilber "N" fue sentenciado a prisión por los delitos de abandono de personas en agravio de tres niños de 6, 8 y 9 años de edad, provocando que dos de ellos fallecieran en la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca.

De acuerdo a las autoridades, el hombre recibió la sentencia por el delito de abandono de personas en su agravante de homicidio calificado cometido en perjuicio de una niña y un niño, mientras que el delito de abandono de personas fue en agravio de otro menor de edad.

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando las víctimas quedaron bajo el cuidado de su padre; Los tres niños y Wilber "N" vivían en un domicilio ubicado en la calle Demetrio López, en la colonia Fidel Peña, Octava Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Pero al pasar los días, el progenitor abandonó a los menores en esa vivienda, desentendiéndose de sus obligaciones de cuidado. Los niños se vieron obligados a dedicarse a la venta de frituras en la vía pública para poder sobrevivir, pero esta labor implicaba largas jornadas en donde estaban expuestos sin la supervisión de un adulto.

Localizan sin vida a una niña y a un niño en Oaxaca; Su padre fue detenido

En febrero de 2023, los niños de 6, 8 y 9 años de edad salieron de su casa para realizar sus actividades cotidianas, sin embargo, al llegar la noche solo uno de ellos regresó. El padre de los menores no reportó la desaparición ni emprendió acciones de búsqueda.

Días después, la niña y el niño fueron localizados sin vida en el municipio de El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que la Fiscalía de Oaxaca tuvo conocimiento del caso.

Luego de las pruebas recabadas, se determinó que Wilber "N" no proporcionó condiciones básicas de bienestar a sus hijos, tales como alimentación, educación, esparcimiento y un entorno libre de violencia; Además, se dieron cuenta que los menores vivían en condiciones precarias en un espacio insuficiente para el número de personas que habitaban dicho domicilio.

Sentencian a 65 años a prisión a Wilber "N" por el delito de abandono en su agravante de homicidio calificado

La Fiscalía de Oaxaca presentó el resultado de las investigaciones en una audiencia por lo que el Juez dictó una sentencia condenatoria de 65 años de prisión en su contra, además de imponer el pago por concepto de la reparación del daño.

Wilber "N" deberá cumplir con la condena por los delitos que desencadenaron la muerte de dos de sus hijos, esto como parte de las acciones de procuración de justicia en favor de niñas, niños y adolescentes.

