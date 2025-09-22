Inicio Queretaro ¿A Dónde Ir a Rodar en Bicicleta los Domingos sin Tráfico en Querétaro?

¿A Dónde Ir a Rodar en Bicicleta los Domingos sin Tráfico en Querétaro?

|

Redacción: N+

-

Cada domingo por la mañana se habilita un espacio recreativo sin tránsito vehicular, destinado a fomentar la actividad física, la movilidad activa y la convivencia familiar.

Vía Recreativa en el Cerro de las Campanas

Vía Recreativa en el Cerro de las Campanas. Foto: N+

COMPARTE:

Todos los domingos por la mañana, el Circuito Cerro de las Campanas se transforma en una Vía Recreativa donde ciclistas, familias, deportistas y peatones aprovechan el espacio para ejercitarse, pasear y compartir actividades al aire libre. 

La Vía Recreativa en el Cerro de las Campanas se ha convertido en una alternativa accesible, saludable y segura para redescubrir Querétaro a otro ritmo. Si estás buscando una manera distinta de pasar tu domingo, este espacio te espera con los brazos abiertos y el circuito listo para rodar.

Noticia Relacionada: Feria Ganadera en Querétaro 2025: Confirman Artistas y Rutas de Transporte Gratuito

¿Cuál es el horario y punto de partida?

  • Horario: de 8:00 a 12:00 horas los domingos.
  • Lugar: Circuito Cerro de las Campanas, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre, en Querétaro. 
  • Costo: la actividad es gratuita para quienes asisten.

¿Qué encontrarás?

El recorrido se adapta a diferentes niveles de habilidad, desde quienes solo desean pasear hasta ciclistas más activos. Además de rodar o caminar, los asistentes pueden encontrar:

  • Un circuito apto para bicicleta, trote, caminata o patines en un ambiente relajado.
  • Participación ciudadana y apoyo institucional; colectivos ciclistas promueven este espacio junto con las autoridades municipales. 
  • Talleres artísticos y ambientales
  • Actividades culturales y lectura al aire libre
  • Juegos y dinámicas para niños
  • Módulos informativos y de educación vial
  • Zonas de hidratación y descanso

¿Cuáles son las recomendaciones?

  • Llevar equipo básico como casco, ropa cómoda y algo de hidratación.
  • Llegar entre los primeros minutos del horario para conseguir buen estacionamiento y evitar aglomeraciones.
  • Revisar redes sociales y medios locales para confirmar si habrá el domingo (por condiciones climáticas o ajustes de última hora).

Historias Recomendadas:

Sociedad
Inicio Queretaro A donde ir a rodar en bicicleta los domingos sin trafico en queretaro