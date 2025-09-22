¿A Dónde Ir a Rodar en Bicicleta los Domingos sin Tráfico en Querétaro?
Cada domingo por la mañana se habilita un espacio recreativo sin tránsito vehicular, destinado a fomentar la actividad física, la movilidad activa y la convivencia familiar.
Todos los domingos por la mañana, el Circuito Cerro de las Campanas se transforma en una Vía Recreativa donde ciclistas, familias, deportistas y peatones aprovechan el espacio para ejercitarse, pasear y compartir actividades al aire libre.
La Vía Recreativa en el Cerro de las Campanas se ha convertido en una alternativa accesible, saludable y segura para redescubrir Querétaro a otro ritmo. Si estás buscando una manera distinta de pasar tu domingo, este espacio te espera con los brazos abiertos y el circuito listo para rodar.
¿Cuál es el horario y punto de partida?
- Horario: de 8:00 a 12:00 horas los domingos.
- Lugar: Circuito Cerro de las Campanas, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre, en Querétaro.
- Costo: la actividad es gratuita para quienes asisten.
¿Qué encontrarás?
El recorrido se adapta a diferentes niveles de habilidad, desde quienes solo desean pasear hasta ciclistas más activos. Además de rodar o caminar, los asistentes pueden encontrar:
- Un circuito apto para bicicleta, trote, caminata o patines en un ambiente relajado.
- Participación ciudadana y apoyo institucional; colectivos ciclistas promueven este espacio junto con las autoridades municipales.
- Talleres artísticos y ambientales
- Actividades culturales y lectura al aire libre
- Juegos y dinámicas para niños
- Módulos informativos y de educación vial
- Zonas de hidratación y descanso
¿Cuáles son las recomendaciones?
- Llevar equipo básico como casco, ropa cómoda y algo de hidratación.
- Llegar entre los primeros minutos del horario para conseguir buen estacionamiento y evitar aglomeraciones.
- Revisar redes sociales y medios locales para confirmar si habrá el domingo (por condiciones climáticas o ajustes de última hora).
