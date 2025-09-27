Accidente en la Autopista México–Querétaro Deja una Persona Fallecida y Dos Lesionados
N+
Un accidente en autopista México-Querétaro dejó una persona fallecida y dos más lesionadas, cerca de la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río.
COMPARTE:
Una persona fallecida y dos lesionadas dejó un accidente registrado la madrugada de este sábado en la autopista federal México–Querétaro, a la altura del kilómetro 169+200, en la comunidad de La Estancia, en el municipio de San Juan del Río.
La camioneta con placas para Hidalgo en la que viajaban las víctimas se impactó contra la barra de contención y volcó fuera de la carretera. Personal de CAPUFE y la Guardia Nacional atendieron la emergencia. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.
Persona Muere Atropellada en Querétaro
Una persona perdió la vida luego de ser atropellado al intentar cruzar Paseo de la República a la altura de Jurica.
El cuerpo quedo tendido en carriles centrales, por lo que la autoridad procedió a cerrar la vialidad.
Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cuerpo.
Reportero: Miguel Ángel Miguel N Más
Historias recomendadas:
-
Reportan el Cuerpo de un Hombre en el Techo de una Bodega en SLP; Estaba con Vida
-
Detectan un Segundo Narcolaboratorio de Drogas Sintéticas en una Sola Semana en Querétaro
-
Calles que Debes Evitar Cuando Llueve en Querétaro; ¿Cómo Estará el Clima este Fin de Semana?
JGMR