Accidente en la Autopista México–Querétaro Deja una Persona Fallecida y Dos Lesionados 

Una persona fallecida y dos lesionadas dejó un accidente registrado la madrugada de este sábado en la autopista federal México–Querétaro, a la altura del kilómetro 169+200, en la comunidad de La Estancia, en el municipio de San Juan del Río.

La camioneta con placas para Hidalgo en la que viajaban las víctimas se impactó contra la barra de contención y volcó fuera de la carretera. Personal de CAPUFE y la Guardia Nacional atendieron la emergencia. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Persona Muere Atropellada en Querétaro

Una persona perdió la vida luego de ser atropellado al intentar cruzar Paseo de la República a la altura de Jurica.

El cuerpo quedo tendido en carriles centrales, por lo que la autoridad procedió a cerrar la vialidad.

Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cuerpo.



Reportero: Miguel Ángel Miguel N Más

JGMR