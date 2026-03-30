Accidente en Autopista México–Querétaro Genera Retrasos; ¿Cómo Fue?

La mañana de este lunes se registró un fuerte accidente sobre la autopista federal México–Querétaro, luego de que una camioneta de tres y media toneladas cargada con legumbres volcara a la altura del kilómetro 177, en las inmediaciones de la comunidad El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo.

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¿Qué es lo que se sabe del accidente?

El percance ocurrió en dirección a la Ciudad de México, donde presuntamente el operador perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y la falta de pericia. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó únicamente con golpes leves y fue atendido en el lugar por personal de Protección Civil, sin requerir traslado hospitalario.

Tras la volcadura, la carga quedó esparcida sobre la cinta asfáltica, lo que generó afectaciones a la circulación, con reducción de velocidad e incluso cierres parciales en algunos tramos para permitir las labores de limpieza.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada y restablecer completamente el flujo vehicular.

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