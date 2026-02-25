Anuncian Jornada de Vacunación tras Cuarto Caso de Sarampión en SLP

Luego de confirmarse el cuarto caso de sarampión en San Luis Potosí, autoridades de salud anunciaron la realización de una jornada masiva de vacunación en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

¿Cuál será el horario de vacunación?

La campaña se llevará a cabo el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, en las instalaciones ubicadas sobre el Anillo Periférico, dentro del Parque Tangamanga I. El horario de atención será de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la información oficial, en los módulos se iniciarán y completarán esquemas básicos de vacunación para niñas y niños, con énfasis en la vacuna contra el sarampión. Asimismo, se aplicarán dosis contra influenza, hexavalente y otros biológicos contemplados en el esquema nacional.

Las autoridades exhortaron a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para facilitar la aplicación y el registro de las vacunas correspondientes.

