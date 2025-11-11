Aplican el Plan DN‑III‑E Ante las Continúas Bajas Temperaturas en Querétaro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las Comandancias de la XII Región Militar y la 17/a Zona Militar, informó que ante el descenso de temperaturas ocasionado por el frente frío número 13, se activará el Plan DN-III-E en su Fase Preventiva en diversos municipios del estado.

Como parte de estas acciones, personal del Ejército Mexicano desplegará células de intendencia encargadas de distribuir pan y bebidas calientes a la población vulnerable. Las brigadas recorrerán comunidades, hospitales, albergues y escuelas para brindar apoyo a quienes pudieran resultar afectados por las bajas temperaturas.

Noticia Relacionada: Prevén un Invierno Muy Frío en Querétaro; Así Estará el Clima lo que Resta de la Semana

¿Qué colonias recibirán apoyo por bajas temperaturas en Querétaro?

En el primer día de este programa se repartieron 150 galletas elaboradas por el área de Cocina de la 17ª Zona Militar del Ejército en las colonias:

10 de Abril

15 de Mayo

Leyes de Reforma

Loma Bonita

Balvanera

Las acciones se llevarán a cabo durante la época invernal, aproximadamente cada día desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., con entrega de café, pan y otros apoyos para mitigar los efectos del frío.

Esta intervención militar encaja dentro de la fase de “auxilio” del Plan DN-III-E, que contempla la distribución de alimentos y bebidas calientes en emergencias causadas por fenómenos climatológicos.

Historias Recomendadas: