Aseguran 66 Mil Litros de Hidrocarburo y Recuperan Vehículos Robados en San Luis Potosí

En operativos de vigilancia realizados en distintas regiones de San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí aseguraron un tractocamión que transportaba cerca de 66 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia no pudo ser acreditada, además de recuperar ocho vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con la corporación, estas acciones se llevaron a cabo a través de la División Caminos, como parte de operativos de vigilancia implementados en las cuatro regiones del estado. Durante los recorridos de seguridad, los agentes lograron localizar los vehículos robados en distintos puntos.

¿En qué municipio fue detenido Omelio “N”?

En el marco de estos operativos también fue detenido Omelio “N”, de 35 años de edad, en el municipio de Villa Hidalgo, cuando conducía un tractocamión marca Kenworth acoplado a dos autotanques.

Según el reporte oficial, las unidades transportaban aproximadamente 66 mil litros de hidrocarburo, sin que el conductor pudiera comprobar su procedencia legal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades estatales indicaron que estos resultados derivan de operativos carreteros, recorridos de seguridad y puestos de atención ciudadana, implementados con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la entidad.

