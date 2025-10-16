Aseguran Más de 81 Kilogramos de Posible Cocaína en Querétaro

En el marco de las acciones para combatir la delincuencia organizada y reforzar la seguridad pública, fuerzas federales y estatales lograron el aseguramiento de un importante cargamento de droga en el estado de Querétaro.

Durante una revisión a un vehículo, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, localizaron 71 paquetes con posible cocaína, con un peso aproximado de 81.355 kilogramos.

¿Qué se hace con la droga asegurada?

El hallazgo se realizó como parte de los operativos conjuntos orientados a disminuir las actividades ilícitas en la región. Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se llevó a cabo con respeto al marco legal y a los derechos humanos. Estas acciones buscan fortalecer el Estado de derecho y contribuir a mantener la paz y el orden público en Querétaro.

Con este operativo, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la FGE refrendaron el compromiso del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la población queretana.

Detienen a hombre en Pedro Escobedo por posesión de sustancias ilícitas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo detuvieron a un hombre en posesión de sustancias ilícitas en la zona centro del municipio.

La detención ocurrió sobre el Boulevard 16 de Septiembre, luego de que los oficiales observaran al individuo caminando por la banqueta, quien, al notar la presencia policial, intentó evadirlos, lo que levantó sospechas. Ante esta conducta, los oficiales le solicitaron detenerse para realizarle una inspección de rutina.

Durante la revisión, le fueron encontradas diversas sustancias, presuntamente relacionadas con delitos contra la salud. Por tal motivo, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se determinará su situación jurídica y se continuará con las investigaciones correspondientes.

