Asesinan a Joven Mientras Conducía su Vehículo en Querétaro; Esto Sabemos

La madrugada del pasado domingo, un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida tras recibir varios disparos mientras se encontraba al interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jericó, en la colonia La Piedad, en la capital queretana. De acuerdo con testimonios de vecinos, un sujeto a bordo de otro automóvil le dio alcance y abrió fuego en al menos tres ocasiones.

¿Qué se Sabe de la Víctima?

La víctima, identificada como Alejandro, murió de manera instantánea, lo que provocó que su auto que continuaba en movimiento terminara impactado contra una camioneta estacionada. El agresor huyó del lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro acudieron al sitio para acordonar la zona y permitir el trabajo del personal del Servicio Médico Forense, que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. El vehículo también fue retirado con apoyo de una grúa.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para dar con el responsable de este homicidio.

Refuerzan vigilancia en El Marqués tras hallazgo de narcolaboratorio

Tras el hallazgo de un narcolaboratorio en los límites entre El Marqués y Colón, autoridades del municipio reforzaron la vigilancia en la zona norte. El complejo, descubierto por la SEDENA, ocupa alrededor de cuatro hectáreas y contaba con varias áreas de operación.

El secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Barrera, aclaró que no se trata de varios laboratorios, sino de un solo punto con múltiples zonas de producción, posiblemente destinado a la elaboración de droga sintética.

El acceso más viable al lugar sería desde Guanajuato, por lo que se investiga su posible conexión con ese estado. La zona permanece asegurada para evitar nuevos riesgos.

