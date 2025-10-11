Ataque Armado a Bar de San Luis Potosí Deja un Muerto y un Lesionado

Un ataque armado presentó en un negocio denominado Bar Pechela, ubicado en la intersección de la calle Olmos esquina con Chopos en la colonia Jacarandas, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

En el lugar un hombre murió y otro más resultó lesionado después del ataque armado. De acuerdo con testigos, sujetos ingresaron y abrieron fuego en contra de las personas, después los atacantes huyeron.

Posteriormente se presentaron policías municipales como primeros respondientes y elementos de la Fiscalía para realizar las primeras investigaciones.

Se han registrado ataques armados a bares en SLP

Suman ya 3 los hechos violentos ocurridos en los últimos días en San Luis Potosí en centros nocturnos.

El domingo 28 de septiembre atacaron un bar ubicado en la zona de Lomas del Tecnológico, al poniente de la capital potosina y el 23 de septiembre se ejecutó un ataque armado contra un centro nocturno ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en la ciudad de San Luis Potosí.

